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Эксперт считает, что газ для Украины будет приоритетным ресурсом еще 15 лет

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон назвал газ основным "переходным топливом" на пути к возобновляемым источникам энергии

КИЕВ, 17 ноября. /ТАСС/. Газ будет оставаться основным "переходным топливом" для Украины на пути к возобновляемой энергетике. Об этом заявил в среду глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на Международном форуме инфраструктуры и транспорта в Киеве.

"Во время выступления на форуме <...> Сергей Макогон отметил, что газ для Украины будет оставаться приоритетным ресурсом в ближайшие 15 лет. Это основное "переходное топливо" на пути к возобновляемым источникам энергии", - говорится в сообщении Telegram-канала компании.

Макогон добавил, что газовая инфраструктура страны будет оставаться востребованной и критически важной, прежде всего для внутренних потребителей. Он напомнил, что до 2025 года компания планирует завершить реконструкцию системы, на эти цели будет направлено 1,5 млрд гривен ($56,8 млн).

Газотранспортная система Украины является второй в Европе. Она состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций (71 компрессорная станция общей мощностью 5 405 МВт). Пропускная способность системы на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд куб. м в год, на границах Украины с Белоруссией, Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдавией - 178,5 млрд куб. м в год, в том числе со странами ЕС - 142,5 млрд куб. м в год.

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