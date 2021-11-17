Глава АСИ считает, что развитие креативных индустрий должно стать приоритетом в регионах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Власти российских регионов должны определить в качестве одной из приоритетных задач развитие креативных индустрий. Такое мнение высказала в среду глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в ходе рабочей поездки в Свердловскую область.

"В мировой экономике темпы роста оборота креативных индустрий - 15-20% ежегодно. Поэтому для нашей страны, для наших регионов это должно быть приоритетным фокусом развития, который даст новый толчок: это и про новые технологии, и про новые компетенции, и про новую экономику знаний, то есть создание высокопроизводительных рабочих мест", - сказала она.

Уже сейчас в ряде регионов приняты и реализуются или рассматриваются решения по мерам финансово-организационной поддержки местных креативных индустрий, уточнила глава АСИ.

Чупшева также предложила тиражировать лучшие модели реализации проектов в сфере креативного бизнеса в регионах.

В сентябре 2021 года председатель правительства Михаил Мишустин впервые утвердил концепцию развития творческих (креативных) индустрий в России до 2030 года. Министерство культуры должно разработать проект плана по реализации документа и представить его в правительство до 1 марта 2022 года.

К креативным индустриям относят такие виды деятельности как дизайн, искусство, IT, музыка и саунд-дизайн, наука и технологии, телевидение, мода, образование, маркетинг, разработка игр и компьютерная графика, издательское дело и журналистика, новые медиа, кино, архитектура и урбанистика.