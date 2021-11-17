Польского оператора "Дружбы" уведомили об ограничении поставок нефти

ВАРШАВА, 17 ноября. /ТАСС/. Оператор польского участка нефтепровода "Дружба" - компания PERN - получил от "Транснефти" информацию о временном ограничении поставок. Об этом компания сообщила в среду на своем сайте.

"Как сообщили PERN в "Транснефти", в связи с внеплановыми ремонтными работами на участке Унеча - Мозырь на белорусской стороне. До 10:00 (12:00 мск) завтрашнего дня перекачка нефти в Польшу и Германию будет проходить в несколько сокращенном режиме. Ежемесячный объем сырья должен быть реализован в соответствии с планом. Польская система передачи нефти полностью защищена и работает непрерывно", - написала пресс-секретарь польского оператора Катажина Красиньская.

"Гомельтранснефть" на трое суток ограничила прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши из-за начавшегося внепланового ремонта на одной из веток трубопровода.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.

PERN осуществляет функции оператора польского участка трубопровода и управляет сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км, а также располагает хранилищами объемом 3,5 млн кубометров и нефтяным портом в Гданьске мощностью 40 млн тонн нефти в год. PERN осуществляет поставки на два НПЗ в Польше - в Плоцке ("Орлен") и Гданьске ("Лотос"), а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.