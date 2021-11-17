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Пандемия COVID-19

Посещаемость в торговых центрах Екатеринбурга планируют восстановить до конца года

Увеличение посещаемости магазинов власти региона ожидают в ближайшее время в связи с началом подготовки жителей к Новому году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Потребительский трафик в Свердловской области восстанавливается с момента введения QR-кодов, посещаемость торговых центров планируется возобновить до конца года. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в среду.

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"Покупательский трафик торговых центров в Свердловской области постепенно восстановился с момента введения QR-кодов. По оценке ритейла, полное восстановление посещаемости и даже увеличение прогнозируют в ближайшем будущем, когда покупатели начнут готовиться к Новому году", - говорится в сообщении.

Как передают в департаменте слова министра АПК и потребительского рынка региона Артема Бахтерева, в регионе уже решены все организационные вопросы с пропуском покупателей и проверкой QR-кодов, процесс налажен до автоматизма. "Поэтому люди идут в магазины, не боясь очередей на входе. Многие магазины открыли дополнительные входы, чтобы в одних дверях не скапливались люди", - сказал он.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 17 ноября, в регионе за сутки зарегистрировано 732 случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 167 577, выписаны 149 038 человек, умерли 7 884.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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