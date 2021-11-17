Абхазия подписала меморандум с Ростуризмом для обмена турпотоками

СУХУМ, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство туризма Абхазии и Ростуризм подписали меморандум, одной из целью которого является увеличение турпотоков с обеих сторон, сообщили журналистам в пресс-службе министерства в среду.

"Министр туризма Теймураз Хишба в рамках рабочей поездки в Москву встретился с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой. По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Федеральным агентством по туризму и Министерством туризма Республики Абхазия, который придаст импульс развитию российско-абхазских отношений и обеспечит увеличение взаимных турпотоков, а также расширение туристических маршрутов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что также Абхазия просит Ростуризм предоставить всем российскими круизными морскими судами посещать порт Сухума, что увеличит турпоток и позволит Абхазии реализовывать свой курортный потенциал. Догузова отметила, что приоритетом для российских туристов является комфорт и безопасность пребывания на территории другой страны.

В конце октября сообщалось, что текущий год оказался рекордным для Абхазии в плане турпотока, республику посетили около 1,5 млн туристов. В доковидном 2019 году в Абхазии побывали чуть более одного миллиона туристов, в 2020 году, когда из-за пандемии сезон начался с 1 августа, - 600 тыс. человек.

Президент Абхазии Аслан Бжания заявлял, что в ближайшие 10-15 лет прогнозируют трех- пятикратное увеличение турпотока в республику. По его словам, в 2024 году планируется возобновление авиационного сообщения Абхазии с некоторыми российскими городами, также планируется развивать морское сообщение, которое функционировало в советские годы.

На Российском инвестиционном форуме в Сочи 15 февраля 2019 года государственная компания "Абхазское морское пароходство" и ООО "Черноморские круизы" подписали соглашение о начале круизного сообщения между портами Абхазии и России с 2020 года. Первый заход в порт лайнера "Князь Владимир" в 2020 году был перенесен из-за пандемии коронавируса.