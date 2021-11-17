Госдума приняла в I чтении законопроект о полномочиях казначейства по валютному контролю

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий новые полномочия федерального казначейства в сфере валютного контроля. Документ инициирован правительством РФ.

Законопроект предусматривает закрепление за резидентами, являющимися участниками бюджетного процесса на федеральном уровне, лицевые счета которым открыты в федеральном казначействе, обязанности проводить валютные операции с бюджетными средствами через счета, открытые казначейству в уполномоченных банках. Для клиентов казначейства устанавливается обязанность предоставлять информацию об ожидаемых, в соответствии с условиями договоров (контрактов), максимальных сроках получения от нерезидентов иностранной валюты и (или) валюты РФ в счет исполнения ими своих обязательств по этим договорам, а также об ожидаемых, в соответствии с условиями договоров (контрактов), максимальных сроках исполнения нерезидентами обязательств в виде передачи клиентам казначейства товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности в счет авансовых платежей в пользу нерезидентов.

Кроме того, устанавливаются разрешенные случаи незачисления иностранной валюты или валюты РФ на счета клиентов федерального казначейства, обязанность вернуть денежные средства на счета казначейства при неиспользовании ранее зачисленных денежных средств на счета резидентов или третьих лиц, открытые за пределами территории РФ, а также предусматривается возможность признания для клиентов казначейства исполнения обязанностей по репатриации экспортной выручки в случаях, установленных законом.

Федеральное казначейство включается в перечень агентов валютного контроля. Казначейство, по согласованию с Банком России, будет устанавливать правила оформления паспорта сделки и передавать эту информацию в электронном виде органам валютного контроля.

На казначейство возлагается обязанность, при наличии информации о нарушении его клиентом валютного законодательства РФ, передавать эти данные органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к нарушителю.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу. Положения документа не применяются в отношении ФСБ России, СВР России, Федерального казначейства, МИД России, Минобороны России.