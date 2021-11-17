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ЦБ видит риск повторного резкого роста цен на продовольствие в 2022 году

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Банк России видит риск повторного резкого роста цен на продовольствие в 2022 году, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

"Есть риски дальнейшего роста цен на энергетические товары. Что касается продовольственной инфляции, то здесь, да, мы имеем не очень хороший урожай глобально. И есть риски, что эта ситуация повторится и в следующем году - посмотрите, что происходит с ценами на удобрение", - сказал он, выступая на международном форуме Московской биржи.

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