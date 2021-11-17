ЦБ ожидает, что инфляционные тренды начнут разворачиваться вниз в ближайшее время

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Банк России ожидает, что инфляционные тренды в РФ начнут устойчиво разворачиваться вниз в ближайшее время, заявил директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Кирилл Тремасов.

"Норма сбережений начала повышаться, в ближайшие месяцы мы ожидаем, что более активно начнет работать ситуация, связанная с кредитным импульсом. В части ипотеки перелом уже есть, а в части необеспеченного потребкредитования эти тенденции не столь очевидны. Когда это заработает, тогда и можно будет говорить о том, что инфляционные тренды начинают устойчиво разворачиваться вниз. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее время", - сказал он, выступая на форуме Московской биржи.

При этом Тремасов не исключил, что в 2022 году могут реализоваться риски повторного резкого роста цен на продовольствие.

В последнем докладе о денежно-кредитной политике Банка России указывал, что более скромный, чем ожидалось, урожай сельскохозяйственных культур в 2021 году может продолжать влиять на цены продовольствия в первой половине 2022 года.

Согласно актуальному прогнозу ЦБ, инфляция в РФ, по итогам 2021 года будет в интервале 7,4-7,9%. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики по итогам 2022 года инфляция составит 4-4,5%.