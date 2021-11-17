"ВКонтакте" запустила новую видеовитрину VK Видео

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Новая видеовитрина VK Видео представлена в социальной сети "ВКонтакте". Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании.

"Новая видеовитрина VK Видео в социальной сети "ВКонтакте" открывает доступ к широкой библиотеке контента: фильмы, сериалы, телешоу, спортивные матчи, киберспортивные трансляции и другие видеоролики распределены по тематическим разделам, при этом все они доступны бесплатно и в высоком качестве - вплоть до Full HD и 4К. Найти интересные видео и персонализированный контент помогают интеллектуальная система рекомендаций и новая поисковая платформа: в ее основе -- технологии машинного обучения, улучшающие показатели смотрения видео", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в новой видеовитрине VK Видео представлена широкая библиотека видеороликов: длинный профессиональный контент размещается в тематических разделах "Фильмы и сериалы", "ТВ-шоу", "Детям", "Видеоигры", полупрофессиональный и пользовательский контент - в рекомендациях и подборках. Загруженные видеоролики, записи трансляций, история просмотров и понравившиеся видео также появились для пользователя в одноимённых разделах. Новая витрина VK Видео доступна в веб-версии соцсети и на вкладке "Сервисы" в мобильном приложении.

Кроме того, технологии на базе машинного обучения увеличат вовлеченность зрителя с помощью подбора наиболее релевантный контента. Внедрение таких технологий позволит увеличить просмотры из поисковой выдачи, сокращая путь пользователя от запроса до клика на подходящее видео.

Авторы и правообладатели также смогут распределять видео по тематическим плейлистам.

В компании добавили, что до конца 2021 года пользователям VK Видео станут дополнительно доступны более 50 тысяч единиц профессионального контента. Кроме того, в VK Видео появятся еще 14 собственных проектов разных жанров.

"Видео - это один из самых вовлекающих и быстрорастущих контентных форматов. VK Видео ежедневно привлекает в России 40 миллионов уникальных зрителей. В социальной сети ВКонтакте мы запустили новую видеовитрину VK Видео с широкой линейкой контента. Здесь мы будем анонсировать все видеоновинки, включая контент собственного производства. В наших планах продолжить развитие интеллектуальных технологий в рекомендациях и поиске -- это позволит нашим зрителям открывать для себя больше новых и интересных видео. В будущем мы представим ещё больше возможностей, а сама видеовитрина VK Видео появится и в других видеосервисах экосистемы VK", - приводятся в сообщении слова CEO "ВКонтакте" и VK ВидеоМарины Красновой. --0-пнв