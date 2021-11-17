В России появится база геномов 100 тыс. россиян

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Центр геномного секвенирования, который будет создан при участии "Роснефти", технологического партнера Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий, планирует создать базу данных из 100 тыс. генетических последовательностей россиян. База данных будет храниться на российских серверах, сообщил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"На первом этапе основным результатом станет создание базы данных на 100 тыс. полногеномных исследований последовательностей россиян, расположенных на серверах, находящихся в России. Для этого будет произведено масштабное добровольное популяционное исследование. Мы начнем с собственных сотрудников, что позволит определить референсные геномы для разных народов России", - сказал Сечин на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента РФ Владимира Путина.

Сечин также сообщил, что другим направлением работы центра станет анализ не менее 30 тыс. образцов пациентов с конкретными заболеваниями, "что позволит определить генетические маркеры, влияющие на здоровье новорожденных, детей, взрослых и пожилых людей". Он отметил, что все эти исследования будут проводиться на добровольной основе.

Инвестиции в создание центра геномного секвенирования на первом этапе оцениваются в 22,5 млрд рублей, заявил Сечин.

Он также сообщил, что компания "Роснефть", которая является технологическим партнером Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий, может получить налоговые преференции при инвестициях в генетические исследования в размере не менее 50% от соответствующих затрат. Эту идею предварительно поддержал Минфин, сказал Сечин.

"В последние несколько дней перед вашим совещанием мы проводили активную работу с Минфином и Минобрнауки и достигли предварительной договоренности с Антоном Германовичем Силуановым о предоставлении компании мер налоговой поддержки в указанном объеме. Предварительная договоренность с Минфином, о которой я говорю, включает также наши обязательства по увеличению дополнительных доходов в бюджет от дивидендов за 2021 год до примерно 120 млрд рублей. И, таким образом, эти дивиденды станут в том числе источником предоставления налоговых льгот, что в доле Минфина составит 11, 250 млрд рублей", - сказал Сечин, обратившись к президенту Путину с просьбой "поддержать это предварительное предложение".

Перед этим он пояснил, что "справедливый размер такой налоговой поддержки мог бы составить не менее 50% средств, инвестируемых в мероприятия программы, что соответствует практике предоставления бюджетного финансирования компаний с госучастием, госкорпорациям, привлеченным к развитию высокотехнологичных отраслей". Сечин пояснил, что такая мера обеспечит возврат половины затрат компании на реализацию федеральной научно-технической программы. "При этом, учитывая, что компания уже фактически осуществляет финансирование программы, такая налоговая компенсация должна распространяться и на текущие расходы компании, направленные на реализацию указанной программы", - сказал он.