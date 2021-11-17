В Краснодаре готовы к участию в проекте развития городского железнодорожного транспорта

КРАСНОДАР, 17 ноября. /ТАСС/. Краснодар готов стать одним из городов, в которых в пилотном режиме будет реализовываться проект развития городского железнодорожного транспорта. Об этом в среду в ходе инаугурации заявил избранный мэр города Андрей Алексеенко.

В понедельник президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос развития городского железнодорожного транспорта и определить источники его финансирования.

"Краснодару очень важно стать одним из пилотных городов в реализации этого проекта. Этот вопрос прорабатывался достаточно давно, и прорабатывался с РЖД, - сказал Алексеенко. - Наша задача - сделать максимально все, чтобы тот проект был реализован в пилотном режиме в Краснодаре".

Проекты железнодорожного сообщения по типу Московских центральных диаметров находятся в высокой степени готовности для Казани, Нижнего Новгорода и Краснодара, ранее сообщал журналистам заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.