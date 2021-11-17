Госдума уточнила в I чтении полномочия правительства в сфере безопасности гидроэнергетики

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий полномочия правительства и субъектов гидроэнергетики в сфере безопасности гидроэнергетики. Документ был инициирован правительством.

Законопроектом предлагается уточнить действующий понятийный аппарат, а также ввести новые понятия - "авария гидротехнического сооружения", "гидроузел", "эксперт в области безопасности гидротехнических сооружений". Правительству РФ предоставляется право устанавливать порядок аттестации экспертов в области безопасности гидротехнических сооружений, порядок формирования и ведения российского регистра гидротехнических сооружений, а также порядок определения величины финансового обеспечения за вред, причиненный в результате возможной аварии гидротехнического сооружения.

Из полномочий правительства исключается установлению критериев классификации гидротехнических сооружений. Из обязанностей собственника гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организации исключается обязанность разработки и согласования с федеральными органами исполнительной власти по надзору в области безопасности гидротехнических сооружений правил эксплуатации гидротехнического сооружения. Вводится новая система оценки опасности гидротехнических сооружений - категорий риска причинения вреда (ущерба). Присвоение гидротехнических сооружениям классов предлагается заменить на присвоение категорий риска причинения вреда (ущерба), одновременно сохранив разделение гидротехнических сооружений на классы.

При внесении в регистр сведений о гидротехническом сооружении или их обновлении такому гидротехническому сооружению присваивается категория риска причинения вреда (от 1 до 4) в зависимости от уровня опасности (от низкого до чрезвычайно высокого).

В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Предусматриваются переходные положения.