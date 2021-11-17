Подвижной состав общественного транспорта Астрахани ждут сокращение и оптимизация

АСТРАХАНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Презентация оптимизированной маршрутной сети Астраханской агломерации, в рамках которой подвижной состав регионального общественного транспорта ждут сокращение и полная модернизация, представлена в рамках "Транспортной недели" в среду. Об этом сообщила ТАСС исполняющая обязанности заместителя генерального директора Федерального автономного учреждения "Российский дорожный научно-исследовательский институт" по развитию интеллектуальных транспортных систем Екатерина Брязгина.

Ранее сообщалось, что разработка пакета документов транспортного планирования будет проведена в Астраханской области при участии представителей ФАУ "РосдорНИИ" к 1 декабря. По итогам анализа транспортной ситуации в регионе, эксперты отмечали полуторное превышение задублированных маршрутов на линии, подвижной состав которых на 95% составляет "малый" класс, так называемые "маршрутки", а также отсутствие четкого расписания и безналичной формы оплаты проезда.

"В рамках кардинальной модернизации предлагается замена подвижного состава автобусов "малого" класса на автобусы "большого" и "среднего" классов, приспособленных для перевозки маломобильных групп населения. Сокращение количества задействованных в перевозках автобусов с более чем тысячи до 462 единиц будет проведено за счет повышения их вместимости, а также оптимизации работы на линии. В результате произойдет увеличение интенсивности движения в часы пик, будет организован сменный график водителей на линии, обеспечен приоритет движения маршрутных транспортных средств, что существенно повысит комфорт и безопасность пассажироперевозок", - сказала Брязгина. По ее словам, в рамках модернизации предполагается также использование автобусов на газомоторном топливе, что сократит негативное воздействие на окружающую среду.

"Новая маршрутная сеть будет обслуживаться только с применением регулируемых тарифов, что позволит за счет методов госрегулирования обеспечить комфортные для жителей города тарифы на перевозку, а также внедрить систему гибкого тарифообразования, с введением абонементных проездных билетов. Предложенный перечень мероприятий направлен в первую очередь на повышение качества транспортного обслуживания жителей и обеспечение доступности услуг для населения", - подчеркнула эксперт.

В рамках презентации озвучены мероприятия по строительству или реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, остановочных пунктов, а также организации выделенных полос для маршрутных транспортных средств.

Как сообщал ТАСС, по словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, ситуация с общественным транспортом оценивается в Астраханской области "как крайне сложная". Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала вопрос с общественным транспортом в регионе "проблемой проблем" и предложила региональному правительству больше развивать городские транспортные компании.