Силуанов заявил, что Минфин может найти деньги на исследования в генетике, не меняя налоги

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Минфин готов найти средства для софинансирования мероприятий "Роснефти" по развитию генных технологий, не меняя налоговые режимы. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам развития генетических технологий.

"Мы с Игорем Ивановичем [главой "Роснефти" Сечиным] накануне разговаривали и нашли решение. Сошлись на том, что даже не обязательно вносить изменения в налоговое законодательство, потому что здесь вопросы выпадающих доходов субъектов федерации будут, что может вызвать соответствующие дискуссии" - сказал Силуанов.

По его словам, на софинансирование исследований могут быть направлены средства из доходов бюджета, получаемых за счет хорошей внешнеэкономической конъюнктуры на продукцию "Роснефти".

"Мы действительно говорили о том, что мы найдем половину ресурсов, о которых Игорь Иванович говорил, за счет хорошей внешнеэкономической конъюнктуры на продукцию, которую компания вырабатывает. И дополнительные доходы, которые федеральный бюджет получит сверх плана в виде дивидендного потока, мы могли бы использовать в качестве источника для финансирования мероприятий, которые ведет компания "Роснефть", - сказал министр финансов.

"Мне кажется, что это хорошее предложение. Оно поступило от компании. И мы с этим согласились", - добавил Силуанов.

"Роснефть" является технологическим партнером Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.