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"Роснефть" обеспечит приоритет российскому оборудованию при госзакупках

При этом отечественное оборудование должно соответствовать техническим требованиям и быть не дороже импортных аналогов, уточнил глава Минпромторга Денис Мантуров

АБУ-ДАБИ, 17 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" будет отдавать приоритет отечественному нефтегазовому оборудованию при его закупках. Соответствующее соглашение компания подписала с Минпромторгом РФ, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

"Соглашение, в том числе, предусматривает, что "Роснефть" в соответствии с законодательством при проведении закупок обеспечивает приоритет оборудованию, произведенному в РФ",- сказал он.

При этом отечественное оборудование должно соответствовать техническим требованиям и быть не дороже импортных аналогов, уточнил министр.

Если необходимое оборудование в России не производится, то "Роснефть" проконсультирует при формировании технического задания на разработку, а также примет участие в испытаниях опытных образцов разработанного оборудования.

Реализация соглашения окажет стимулирующий эффект для развития российской промышленности - в частности, позволит ускорить процесс импортозамещения оборудования, необходимого для разработки нефтяных месторождений, сказал Мантуров.

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Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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