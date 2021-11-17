ЦБ до конца года подготовит рекомендации финкомпаниям по раскрытию нефинансовой информации

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Банк России планирует до конца года подготовить рекомендации для компаний финансового сектора по раскрытию нефинансовой информации, включающей данные об учете ESG-рисков (рисков, связанных с охраной окружающей среды, проблемами общества и корпоративным управлением) и факторов устойчивого развития. Об этом в среду сообщила заместитель директора департамента корпоративных отношений Банка России Виктория Степаненко во время конференции "ESG-прозрачность российских компаний: как достичь, оценить и заработать?".

"Мы хотим в этом году подготовить аналогичный проект информационного письма в отношении раскрытия нефинансовой информации уже финансовыми компаниями", - заявила Степаненко.

Она напомнила, что летом 2021 года Центробанк рекомендовал публичным акционерным обществам раскрывать информацию о том, как они учитывают ESG-факторы, а также вопросы устойчивого развития в своей деятельности.

Степаненко также сообщила о том, что регулятор намерен подготовить еще два документа. Первый - информационный, будет включать рекомендации по учету советом директоров публичных обществ факторов, связанных с окружающей средой, социальных факторов и факторов корпоративного управления, а также вопросов устойчивого развития в целом. Второй документ будет содержать рекомендации, связанные с предоставлением финансовыми организациями сведений об учете ESG-факторов своим клиентам. "В данном случае важно информировать не только инвестиционное сообщество, но и тех клиентов, с которыми они коммуницируют", - отметила представитель ЦБ.