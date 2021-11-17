АБУ-ДАБИ, 17 ноября. /ТАСС/. Минпромторг ожидает роста продаж автомобилей в России в 2021 году на 5-6%, производства легковых машин - на 10%, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в ОАЭ.

"Мы понимали, что будет происходить, поэтому когда был рост в 30-40%, потом началось снижение, я понимал, что это все равно приведет в итоге к меньшим объемам к концу года. Поэтому с точки зрения прогноза я сохраняю 5-6%",- сказал министр, уточнив, что речь идет о росте продаж.

"А производство будет выше, по разным секторам - по-разному. По легковым в итоге будет чуть ниже, чем мы видим это сегодня. Я думаю, что будет около 10% рост к 2020 году", - добавил Мантуров.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России за январь - октябрь 2021 года выросли на 10% в годовом выражении - до 1,3 млн авто, при этом в октябре показатель снизился на 18%.

Согласно опубликованному в июне отчету Минпромторга, министерство рассчитывает, что объем рынка автомобилей в РФ в 2021 году составит 1,76 млн штук, что почти на 5% ниже, чем в допандемийном 2019 году, однако на 5% выше, чем в 2020 году. При этом Минпромторг ожидает роста выпуска автомобилей в РФ в этом году почти на 5% - до 1,49 млн шт.