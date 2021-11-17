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Белоруссия прекратит поставки электроэнергии на Украину с 18 ноября

Белоруссия прекратит поставки электроэнергии на Украину с 18 ноября - Минэнерго.

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Бизнес ФРГ сожалеет об отсрочке сертификации оператора "Северного потока - 2"
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