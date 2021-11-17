Силуанов заявил, что бизнес должен увеличить финансирование генетических исследований

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Минфин предлагает при продлении сроков реализации программы развития генетических технологий в РФ предусмотреть расширение участия бизнеса в финансировании исследований. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам развития генетических технологий.

"Общий объем финансирования программы на 2019 - 2027 годы - 127 млрд рублей. При этом 91% - это бюджетные деньги. Хотя, на наш взгляд, программа генетических исследований, вообще-то, это про бизнес. Это и сельское хозяйство, и химия, и лекарства. И здесь не только фундаментальные исследования, но и прикладные должны решаться вопросы", - сказал он.

Силуанов отметил, что бизнес должен увеличить вложения в финансирование исследование в сфере генных технологий.

"На наш взгляд, при продлении программы на 2028-2030 годы нужно, наверное, посмотреть по пропорциям программы. Больше должен бизнес участвовать в ее финансировании и получать результаты. Потому что мы же не только науку двигаем, но и хотим использовать результаты в экономике", - отметил министр финансов.