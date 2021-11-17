Цена газа росла на 1% на новостях о возможном сдвиге ввода "Северного потока - 2" на март

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Стоимость газа в Европе отреагировала слабым 1%-ным ростом на новости о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" может быть отложен до марта, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до отметки около $1 182 за 1 тыс. куб. м, или €100,995 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщило, что приостановка процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG германским регулятором может привести к тому, что ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" будет отложен до марта 2022 года.

Накануне газ в ходе торгов дорожал на новостях о приостановке сертификации оператора "Северного потока - 2" в Германии. Кроме того, вечером "Газпром" вновь не забронировал предложенные дополнительные мощности для транзита природного газа через Украину и по "Ямал - Европе" через Польшу на среду, 17 ноября.

Как ранее сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ (регулятор), сертификация оператора "Северного потока - 2" приостановлена до тех пор, пока Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг не передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".