В России могут появиться системы, перерабатывающие углекислый газ в ценное сырье

НОВО-ОГАРЕВО, 17 ноября. /ТАСС/. Использование природоподобных технологий позволит создать в России системы переработки углекислого газа с помощью микроорганизмов и растений в ценные для промышленности соединения. Об этом в среду сказал президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"Используя сельское хозяйство, мы можем создать уникальный природоподобный тренд, когда углекислого газа нам, грубо говоря, будет не хватать. Углекислый газ фактически мы будем перерабатывать в любые продукты с помощью сельскохозяйственной машины", - сказал Ковальчук на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента РФ Владимира Путина.

Ученый пояснил, что исследователи Курчатовского института, в частности, работают над повышением эффективности поглощения растениями углекислого газа. При этом с помощью специальных микроорганизмов биомассу, в которую превращаются растения, можно будет перерабатывать в глюкозу, а ее - в янтарную или молочную кислоту, которые входят в состав биополимеров. Последние в свою очередь выступают базой для создания кормовых добавок для животноводства и других продуктов.

"Это прямо реализуемые природные технологии. Нам ничего не стоит сегодня запустить природоподобные технологические цепочки в сельском хозяйстве в целом ряде направлений промышленности", - также отметил он.