Бренд Putin Team Russia получил всероссийскую правительственную премию

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Бренд спортивной одежды Putin Team Russia получил всероссийскую правительственную премию в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности. Об этом говорится в сообщении дизайнера Дмитрия Шишкина, выпускающего этот бренд.

"Премия правительства РФ в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества присуждена фабрике "Юниформ Ателье" дизайнера Дмитрия Шишкина, на которой отшивается линейка спортивной одежды под соответствующим брендом. Постановление об этом подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин", - отмечается в сообщении.

Цифровая швейная фабрика является инновационным производством "полного цикла" - от разработки дизайна коллекции до выпуска готовой продукции. Как сообщили в компании, на фабрике производят одежду и аксессуары для промышленных предприятий, спортивных клубов, корпоративных клиентов.

Фирма внедряет цифровые технологии производства и выходит на внешние рынки со специальной экспортной коллекцией Putin team Russia, которая в настоящее время представлена в официальном павильоне РФ на Всемирной выставке в Дубае.

Куратором проекта выступает Минпромторг России. Весной 2021 года спортивные костюмы марки Putin Team Russia получили Знак качества наряду с костюмами всемирно известных марок при исследовании Роскачеством.

Мнение Минпромторга

По словам заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова, которые приводятся в сообщении, тестирование линейки одежды под этим брендом, доработка до высших стандартов качества велись для того, чтобы одежда с таким названием могла соперничать с мировыми лидерами в производстве одежды для активного отдыха и спорт.

"Многие известные люди - политики, спортсмены, музыканты с удовольствием носят эти вещи. Проект, считаю, состоялся, потому что премия правительства России в области качества продукции - это достойный показатель. Впервые за многие годы в стране премия правительства Российской Федерации в области качества присуждена компании легкой промышленности, причем, что важно, субъекту малого и среднего предпринимательства. При этом Putin Team Russia - не единственный пример успеха российского легпрома, вся отрасль работает на отлично, а объёмы потребления отечественных товаров растут несмотря на трудности, связанные с пандемией", - сказал он.

Ежегодно фабрика, где работают 170 человек, производит порядка 500 тыс. изделий. Объем выручки достигает 1,3 млрд рублей в год, продукция поставляется на экспорт в три страны.

В начале июля этого года российский бренд одежды для активного отдыха и спорта Putin Team Russia открыл первый офлайновый магазин в курортной зоне Геленджика. Практически готов к открытию магазин в зоне вылета в аэропорту Шереметьево в Москве. В перспективе открытие магазинов в аэропортах ещё, как минимум, трёх российских городов: Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга.

Летом прошлого года на совещании, посвященном развитию отечественной легкой промышленности, Шишкин предложил президенту России Владимиру Путину сшить для него персональный комплект одежды с брендом Putin team Russia, на что получил согласие главы российского государства, костюмы были сшиты и переданы.