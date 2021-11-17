Ростовская область заключила на "Транспорте России" соглашения на более чем 84 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Ростовской области на площадке проходящего в Москве Международного форума и выставки "Транспорт России" заключили соглашения на общую сумму более 84 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Агентства инвестиционного развития региона (АИР) со ссылкой на гендиректора агентства Игоря Буракова.

"Суммарно подписано соглашений более чем на 84 млрд рублей, что кратно превышает наши результаты на "Транспорте России" во все предыдущие годы. Проектов также презентуем больше, чем когда бы то ни было - на сумму свыше 328 млрд рублей, в том числе впервые так масштабно представили тему экологичного общественного электротранспорта", - сказал Бураков, слова которого привели в пресс-службе.

Ранее на площадке выставки власти Ростовской области подписали соглашение с компанией "Синара - ГТР" по проекту модернизации трамвайной сети в Ростове-на-Дону с инвестициями в объеме 51,18 млрд рублей. С "Инвестиционной компанией "Регион" подписано соглашение по проекту строительства западного участка кольцевой автодороги вокруг Ростова-на-Дону. Инвестиции в проект оцениваются в 30 млрд рублей.

Кроме того, власти заключили соглашение с авиакомпанией "Азимут", которая с 2022 года начнет летать из Ростова-на-Дону в города Дальневосточного федерального округа. Перевозчик инвестирует в пополнение своего флота 3 млрд рублей.

Представители Ростовской области также подписали соглашения о сотрудничестве с "Минским автомобильным заводом" и "Управляющей компанией "Группа "ГАЗ". С властями Москвы подписано соглашение о расширении действия системы карты "Тройка" на всю территорию Ростовской области.

XV Международная выставка "Транспорт России" проходит с 16 по 18 ноября. Миссия выставки - демонстрировать все лучшее, что есть в транспортном комплексе России, и определить пути дальнейшего развития отрасли. Основные события деловой программы "Транспортной недели" доступны онлайн на сайте форума www.transweek.digital.