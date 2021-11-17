Минстрой РФ планирует провести инвентаризацию объектов ЖКХ за 3-4 месяца

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Минстрой РФ планирует в течение трех-четырех месяцев провести полную инвентаризацию объектов ЖКХ. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на Всероссийском совещании "О ходе подготовки к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов" в Минэнерго РФ.

"Минстрой ставит задачу в течение трех-четырех месяцев провести инвентаризацию объектов ЖКХ в регионах", - сказал Файзуллин.

По предварительным данным, имеющимся у Минстроя РФ, протяженность тепловых сетей в России достигает 167,4 тыс. км. При этом 30% сетей нуждается в замене, а фактически в течение года заменено 2% или 3,4 тыс. км тепловых сетей. Протяженность водопроводных сетей достигает 584 тыс. км, в замене нуждается 43,5% сетей водоснабжения, а фактически в течение года заменено 6,2 тыс. км или 1,1% сетей. Также протяженность канализационных сетей составляет 201 тыс. км, 45% их них нуждается в замене, фактически заменено 0,4% или 0,8 тыс. км.

Кроме того, Файзуллин обратил внимание, что доля потерь на сетях теплоснабжения достигает 12,3%, а водоснабжения - 22,9%. Однако министр уточнил, что некоторые данные требуют уточнения.