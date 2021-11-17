Четырехзвездочный отель построят в Ярославской области за более чем 880 млн рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Четрыехзведочный отель "Коприно Плаза" построят на курорте "Ярославское взморье" в Ярославской области, средства инвестора составят 132,6 млн рублей, также будет предоставлен кредит по льготной ставке на сумму 750 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

"Программа льготного кредитования действует в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". ПАО Сбербанк одобрил кредитную поддержку проекта "Коприно Плаза" (управляется компанией "Васта Дискавери") в Рыбинском районе Ярославской области. Кредит будет предоставлен на сумму 750 млн рублей, средства инвестора составят 132,6 млн рублей. Льготная кредитная ставка, субсидируемая Ростуризмом, составит 3,99%", - говорится в сообщении.

"Коприно Плаза" будет располагаться на берегу реки Треновка. В новом отеле будет 127 номеров различных категорий. Гостиницу планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

"Сейчас курорт "Ярославское взморье" принимает в год более 100 тыс. туристов, наша задача - увеличить этот показатель на 40-50%. При поддержке Сбербанка и Ростуризма эта цель достижима уже через полтора-два года", - цитирует пресс-служба генерального директора "Васта Дискавери" Сергея Бачина.

По данным Ростуризма, утверждено 38 проектов, которые получат кредиты по льготной ставке. Объем инвестиций составит около 200 млрд рублей, 140 млрд рублей из этой суммы будут представлять собой банковские льготные кредиты. До 2024 года на реализацию применения льготной кредитной ставки планируется направить до 19 млрд рублей. Вложения позволят за первые три года реализации программы льготного кредитования создать в России современные отели общей емкостью около 14 тыс. номеров различных категорий звездности.