На станции Белокаменная МЦК открылся пункт оборота для "Ласточек"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Новый пункт оборота для электропоездов "Ласточка" открылся на станции Белокаменная Московского центрального кольца (МЦК), где они будут находиться по ночам и проходить первичное техническое обслуживание, сообщила в среду пресс-служба МЖД.

"Открытый на станции Белокаменная пункт оборота для "Ласточек" стал третьим подобным объектом на МЦК. Он рассчитан на прием девяти электропоездов в сутки. Для обеспечения в ночное время дополнительной стоянки составов здесь были модернизированы три приемоотправочных пути длиной более 700 м каждый", - говорится в сообщении.

Сегодня на МЦК одновременно курсируют 44 современных электропоезда "Ласточка", а интервал движения в часы пик составляет 4 минуты, в другое время - 8 минут. Это требует создания дополнительных инфраструктурных мощностей. Новая станция оборудована колонками для дозаправки подвижного состава водой, а также системами для откачки биотуалетов перед выходом в рейс.

Кроме того, на станции Белокаменная построено новое административно-хозяйственное здание, в котором машинисты и помощники машинистов теперь проходят предрейсовые медицинские осмотры и инструктажи. В нем созданы и все условия для отдыха локомотивных бригад. В апреле этого года здесь ввели в эксплуатацию новый моечный комплекс, который обслуживает весь подвижной состав МЦК. Пункт оборота на Белокаменной позволит сократить количество "ночующих" на Андроновке "Ласточек" и облегчит маневровое передвижение поездов, прибывающих на обслуживание.