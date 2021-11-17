Эксперты: немецкая нефтепереработка усилит позиции "Роснефти" в низкоуглеродной повестке

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Планы "Роснефти" по увеличению своей доли в германском нефтеперерабатывающем заводе PCK Raffinerie GmbH усилит позиции компании в низкоуглеродных проектах, в том числе в биотопливах и перспективном производстве водорода. Об этом рассказали опрошенные ТАСС эксперты.

"Роснефть" объявила в среду, что планирует реализовать право покупки 37,5% акций в НПЗ PCK Raffinerie GmbH в городе Шведте у своего партнера Shell, чтобы увеличить свою долю до 91,67%. Ожидается, что сделка будет закрыта после одобрения регулирующими органами.

Как отмечает эксперт Торгово-промышленной палаты Дмитрий Полохин, сделка должна привести к дальнейшему укреплению технологического лидерства завода в условиях стремления Евросоюза к углеродной нейтральности. "И важную роль здесь сыграют низкоуглеродные проекты, реализация которых будет вестись с учетом действующей экологической повестки Евросоюза", - отметил он. По словам эксперта, "Роснефть" уже активно поддерживает на своих НПЗ в Германии различные исследовательские и проектные работы, связанные с производством "зеленого" водорода с использованием возобновляемых источников энергии.

Кроме того, PCK Raffinerie GmbH уже ведет производство и традиционных видов топлив с пониженным углеродным следом. Как отметил доцент Финансового университета при правительстве России Валерий Андрианов, на германских НПЗ "Роснефти" получают высокоэкологичное топливо: биодизель и биоэтанол, полученные с использованием растительного сырья. По его словам, такое топливо востребовано по всей Европе, объемы производства составляют полмиллиона тонн в год.

Также PCK Raffinerie GmbH поставляет современное высококачественное авиатопливо в немецкие аэропорты - Берлина, Штутгарта, Мюнхена и Нюрнберга. "А битум, который производится на НПЗ по технологиям "Роснефти", используется при дорожном строительстве знаменитых немецких автобанов", - отметил Андрианов.

"Стратегия "Роснефти", которая предполагала приобретение активов в даунстриме на ключевых и наиболее перспективных рынках, себя оправдывает", - считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он отметил, что при современных тенденциях энергоперехода Европа со временем могла бы сокращать бы покупки российской нефти. "Так нам удается сохранять свою долю на европейском рынке, - говорит он. - У "Роснефти" - три завода в Германии, и российская компания при любых обстоятельствах будет их загружать".

О Rosneft Deutschland GmbH

Нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH мощностью 11,6 млн тонн в год расположен в городе Шведт, земля Бранденбург. Завод может получать нефть марки Urals по трубопроводу "Дружба". Основными акционерами НПЗ с учетом сделки станут "Роснефть" (91,67%) и Eni (8,33%).

"Роснефть" является третьим по величине игроком на рынке нефтепереработки в Германии. Операционная деятельность ведется компанией Rosneft Deutschland GmbH. Данная компания управляет как поставками нефти на нефтеперерабатывающие заводы, акции которых принадлежат "Роснефти" PCK Raffinerie GmbH, НПЗ MiRO (у "Роснефти" 24%), НПЗ Bayernoil (У "Роснефти" 28,57%), так и реализацией нефтепродуктов.

Объем переработки нефти на заводах в Германии в III квартале 2021 года составил 3 млн тонн, что на 2,4% выше квартал к кварталу и объясняется постепенным увеличением спроса на фоне ослабления ограничительных мер в стране. За девять месяцев 2021 года на заводах в Германии было переработано 8,1 млн тонн нефти.