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Гарантирующего поставщика электроэнергии Тувы могут лишить статуса субъекта ОРЭМ

Причина в образовавшейся у организации задолженности

ТАСС, 17 ноября. Компания "Тываэнергосбыт", являющаяся гарантирующим поставщиком электроэнергии в республике Тыве, может быть лишена своего статуса субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) из-за задолженности. Соответствующий вопрос будет рассмотрен на заседании наблюдательного совета ассоциации "Совет рынка", сообщил глава ассоциации Максим Быстров в ходе Всероссийского совещания "О ходе подготовки к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов".

"В сложном состоянии находится "Тываэнергосбыт", вопрос о лишении этой организации статуса субъекта оптового рынка будет рассматриваться на текущем заседании набсовета 25 ноября", - отметил он.

В июне 2021 года наблюдательный совет ассоциации "Совет рынка" лишил "Каббалкэнерго", "Калмэнергосбыт" и "Карачаево-Черкесскэнерго" статуса субъектов ОРЭМ по причине невыполнения обязательств по оплате электроэнергии и мощности в течение двух расчетных периодов. С 1 июля функции гарантирующего поставщика электроэнергии в Калмыкии были переданы компании "Россети Юг", а в Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии - компании "Россети Северный Кавказ".

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