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МЭР: первый "Агроэкспресс" начал ходить между Россией и Узбекистаном

Глава ведомства Максим Решетников отметил, что "первая партия продукции отправилась в Узбекистан"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Первый поезд в рамках пилотного проекта "Агроэкспресс" по ускоренной доставке сельхозпродукции из Москвы в Ташкент и обратно направился в Узбекистан, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников на втором Российско-узбекском межрегиональном форуме.

"Надо отметить, что в понедельник первая партия продукции отправилась в Узбекистан. К концу ноября будем ждать его возвращения со свежими фруктами", - сказал Решетников.

Министр добавил, что проект способствует интеграции железных дорог РФ, Узбекистана и Казахстана, по территории которых идет "Агроэкспресс".

Проект "Агроэкспресс" направлен на ускоренную доставку сельхозпродукции в рефрижераторном составе по маршруту Москва - Ташкент. Он позволит существенно упростить логистику, сократится время доставки свежих овощей и фруктов из Узбекистана в Россию, а мясной и мукомольной продукции - из России в Узбекистан.

Теги
УзбекистанРоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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