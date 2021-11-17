МЭР: первый "Агроэкспресс" начал ходить между Россией и Узбекистаном

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Первый поезд в рамках пилотного проекта "Агроэкспресс" по ускоренной доставке сельхозпродукции из Москвы в Ташкент и обратно направился в Узбекистан, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников на втором Российско-узбекском межрегиональном форуме.

"Надо отметить, что в понедельник первая партия продукции отправилась в Узбекистан. К концу ноября будем ждать его возвращения со свежими фруктами", - сказал Решетников.

Министр добавил, что проект способствует интеграции железных дорог РФ, Узбекистана и Казахстана, по территории которых идет "Агроэкспресс".

Проект "Агроэкспресс" направлен на ускоренную доставку сельхозпродукции в рефрижераторном составе по маршруту Москва - Ташкент. Он позволит существенно упростить логистику, сократится время доставки свежих овощей и фруктов из Узбекистана в Россию, а мясной и мукомольной продукции - из России в Узбекистан.