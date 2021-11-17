Utair планирует на 104% нарастить пассажиропоток из Грозного в 2021 году

ГРОЗНЫЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair планирует нарастить в 2021 году пассажиропоток из Грозного на 104%, до 426 тыс. пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Благодаря активной экспансии Utair уже добился значительного прироста пассажиропотока из аэропорта Грозного - по предварительному прогнозу, в 2021 году он вырастет на 104%, до 426 тыс. пассажиров. Для расширения программы перевозок из Чечни по международным и внутренним направлениям авиакомпания организует базирование воздушных судов в Грозном", - приводит пресс-служба слова генерального директора ПАО "Авиакомпания "Ютэйр" Андрея Мартиросова.

По данным пресс-службы, в 2022 году Utair продолжит расширять маршрутную сеть и наращивать частоту полетов из столицы Чечни. В планах - запустить круглогодичный зарубежный маршрут в Джидду, увеличить количество рейсов в Анталью и Сургут, сделать рейсы в Сочи и Новый Уренгой круглогодичными.

"Авиакомпания активно развивает свою деятельность в Чеченской Республике, наращиваются производственные мощности. Из общего числа обслуженных рейсов за первые 9 месяцев текущего года свыше 60% приходится на Utair. Отмечу, что главой республики уделяется особое внимание вопросам обеспечения высокого уровня предоставляемых пассажирам услуг, а также снижения тарифов на авиабилеты из Грозного. Это важно, так как с каждым годом растет количество авиарейсов и число пассажиров", - сказал председатель чеченского правительства Муслим Хучиев.

Utair увеличил число маршрутов из чеченской столицы с двух в 2019 году до девяти в 2021 и сейчас летает в Москву, Новый Уренгой, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Уфу, Анталью, Дубай и Стамбул.