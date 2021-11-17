СМИ: оператор заверил, что перекачка нефти через Белоруссию ограничена незначительно

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Белорусский трубопроводный оператор "Гомельтранснефть Дружба" сообщил, что перекачка нефти в направлении Восточной и Западной Европы ограничена незначительно, и это не повлияет на выполнение планов по объемам поставок в ноябре. Об этом сообщило в среду агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу предприятия, по данным которой ограничение было связано с плановыми работами по замене задвижки на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Гомель".

"К работам по замене задвижки № 25А выходного коллектора насосной НПС "Гомель" персонал предприятия приступил 16 ноября. В ходе выполнения ремонта, чтобы исключить экологические и промышленные риски, а также обеспечить безопасность труда специалистов, приняты меры по частичному ограничению перекачки на участке НПС "Гомель" - Мозырь - Адамова застава на 7%", - сообщила компания "Гомельтранснефть Дружба".

Работы, которые ведутся с целью повышения надежности и безопасности функционирования НПС "Гомель", займут 48 часов. "Ограничение по поставкам не повлияет на объемы, запланированные на ноябрь текущего года. Мощности белорусского оператора нефтепровода "Дружба" позволят наверстать необходимые объемы в течение трех дней", - заверили в "Гомельтранснефть Дружба".

Ранее в среду официальный представитель российской компании "Транснефть" Игорь Демин сообщил, что "Гомельтранснефть" на трое суток ограничила прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши из-за начавшегося накануне внепланового ремонта на одной из веток трубопровода.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" осуществляет перекачку нефти, поступающей из российской части нефтепровода "Дружба" в направлении стран Западной и Восточной Европы, снабжает углеводородным сырьем белорусскую нефтехимию, осуществляет транспортировку нефтепродуктов по территории Белоруссии.