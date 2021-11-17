Самарские предприниматели из пострадавших отраслей получили гранты объемом 456 млн рублей

САМАРА, 17 ноября. /ТАСС/. Предприниматели Самарской области из пострадавших от пандемии отраслей получили поддержку на общую сумму 456 млн рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Сегодня ФНС России уже одобрены заявки на получение грантов от 6 686 региональных предприятий малого и среднего бизнеса и некоммерческих организаций, где трудятся более 42 тыс. жителей губернии. Уже направлено выплат в виде субсидии на общую сумму 456 млн рублей", - говорится в сообщении.

Речь идет о безвозмездных выплатах для малого и среднего бизнеса из пострадавших от коронавируса отраслей, а также для социально ориентированных некоммерческих организаций из реестра Минэкономразвития РФ. Заявку на поддержку можно подать до 15 декабря. Субсидия из расчета 1 МРОТ (12 792 рубля) на каждого сотрудника выдается однократно. Индивидуальные предприниматели без наемных работников также могут оформить грант на себя.

По госпрограмме "ФОТ 3.0" в регионе уже выдано 153 льготных кредита под 3% годовых на сумму 458,2 млн рублей. Всего в банки поступило 900 заявок объемом более 3,5 млрд рублей. В этом году программой охвачено 17 отраслей вместо 11, теперь в нее включены учреждения допобразования детей и взрослых, предоставление услуг бытового обслуживания, химчисток, парикмахерских и салонов красоты, стоматологий.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, региональный Гарантийный фонд разработал и утвердил антикризисную программу для предприятий из пострадавших отраслей. Так, малый и средний бизнес может обратиться за микрозаймом до 1 млн рублей по льготной ставке 1% годовых. Кроме того, предприниматели могут получить от 100 тыс. рублей сроком на два года, продукт предполагает пониженное залоговое обеспечение в размере 50% от суммы займа. Специалисты фонда рассмотрят документы и примут решение за один день.

Комплекс дополнительных мер поддержки продолжают прорабатывать в регионе. До конца ноября власти проведут расширенное заседание с ответственными структурами и представителями бизнеса для совместной выработки дополнительных мер помощи.