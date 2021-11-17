Минпромторг не ожидает закрытия кафе и ресторанов России из-за введения QR-кодов

АБУ-ДАБИ, 17 ноября. /ТАСС/. Минпромторг не ожидает закрытия кафе и ресторанов в РФ в случае принятия закона о QR-кодах, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

"Нет, потому что общепиты закрывались, но в случае с новым законопроектом предполагается, что они продолжают работать", - сказал министр.

"Сокращается ли в этом случае для кого-то поток посетителей - сильно зависит от политики региона: как они это делают, как вводят и как реализуют", - добавил Мантуров.

"У большинства предприятий все-таки достаточно прагматичный подход, если рассматривать имеющиеся альтернативы: понятно, что лучше какое-то время поработать по QR-коду, чем какое-то время не работать вообще из-за ограничений", - подчеркнул министр.

По его словам, сетевые компании чувствуют себя более уверенно в нынешней ситуации. "Если это индивидуальные предприниматели, то, согласен, им тяжелее. Но правильно будет, если региональное и федеральное правительство, конечно, будет занимать проактивную позицию по их поддержке" , - отметил Мантуров.

Он также напомнил, что в прошлом году власти выделяли средства на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Ранее правительство внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. В полном объеме закон вступит в силу с 1 февраля, до этого будет действовать переходный период. Предполагается, что QR-коды будут обязательными до 1 июня 2022 года (когда планируется достижение коллективного иммунитета в 80%).