"Россети" в 2021 году увеличили ремонтную программу на 2%

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Объем ремонтной программы группы "Россети" вырос на 2% по сравнению с показателем за 2020 год и составил 71,5 млрд руб. Об этом генеральный директор холдинга Андрей Рюмин сообщил в ходе Всероссийского совещания "О ходе подготовки к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов".

"Совокупная ремонтная программа в 2021 году составила 71,5 млрд руб. Если говорить о сравнении с предыдущими годами, то это на 2% больше, чем в 2020 году", - отметил он.

Рюмин также сообщил, что физические объемы ремонтных работ сохранены или же увеличены по сравнению с прошлым годом.

При этом инвестиционная программа компании в 2021 году составит порядка 300 млрд руб., добавил гендиректор.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Она управляет 2,37 млн км линий электропередачи, 517 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 802 ГВА.

Имущественный комплекс группы "Россети" включает в себя 34 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом России, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.