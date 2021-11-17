Решение по инфраструктурному кредиту для Северного широтного хода примут до конца года

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Ответ на заявку правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на получение инфраструктурного кредита для строительства Северного широтного хода (СШХ), в частности, моста через Обь, будет дан до конца 2021 года. Об этом сообщил в среду ТАСС губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в кулуарах "Транспортной недели".

Заявка на инфраструктурный кредит в 50 млрд рублей была направлена летом этого года.

"Она на рассмотрении. Решение [будет принято] до конца года", - сказал он.

Северный широтный ход - проект железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 млрд рублей. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ составит 23,9 млн тонн грузов в год, основную часть будет составлять, в частности, транспортировка газового конденсата. Также проект позволит ускорить перевозки контейнерных грузов.