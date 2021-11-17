Украинские евробонды начали обесцениваться на фоне скандала с долгами "зеленой" генерации

КИЕВ, 17 ноября. /ТАСС/. Котировки украинских еврооблигаций начали дешеветь после скандала с выборочной выплатой долгов частным производителем "зеленой" энергии на Украине.

"Котировки еврооблигаций украинского правительства дешевеют после попыток кабмина задержать выплаты по целевым "зеленым" облигациям в адрес компании ДТЭК ВИЭ", - сообщило в среду агентство УНИАН.

Отмечается, что в среднем котировки ценных бумаг правительства страны снизились на 3,7% - 4%, больше всего - евробонды со сроком обогащения от шести лет. Трех и пятилетние еврооблигации утратили в цене до 2,9%. "После скандала с "зелеными" облигациями, долгосрочные еврооблигации Украины (11 лет) начали торговаться ниже номинала, что может свидетельствовать о падении доверия к действиям правительства", - отмечается в сообщении.

Ранее компания - оператор энергосистемы Украины "Укрэнерго" разместила пятилетние еврооблигации на $825 млн под 6,875% годовых под госгарантии, которые предназначены для финансирования проектов "зеленой" энергетики в стране, в том числе на погашение долгов, накопившихся перед производителями зеленой энергии. Впоследствии средства были перечислены госкомпании "Гарантированный покупатель", это предприятие направило их в государственный Ощадбанк для расчета с производителями. Между тем в субботу, 13 ноября, кабмин на внеочередном заседании уволил главу "Гарантированного покупателя" Константина Петриковца. Сам он заявил, что отправлен в отставку "за отказ выполнять незаконные указания". Петриковец утверждал, что отказался перевести средства от "зеленых" еврооблигаций не по назначению, а направил их в банк именно для расчетов с "зеленой" генерацией.

15 ноября компания ДТЭК ВИЭ бизнесмена Рината Ахметова сообщила, что Ощадбанк в итоге перечислил средства производителям "зеленой" энергии в полном объеме, за исключением самой ДТЭК. В компании заявили о дискриминационных действиях со стороны правительства. Было отмечено, что дальнейшие задержки с погашением долгов (в целом 4,3 млрд гривен, или почти $163 млн) будут расцениваться как усиление политического и финансового давления на бизнес. Ранее украинским СМИ сообщали, что задержки с выплатами ДТЭК является одним из проявлений негласного политического противостояния между руководством страны в лице президента Владимира Зеленского и Ахметовым.