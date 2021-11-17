Свердловские власти до конца года обновят стратегию социально-экономического развития

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Свердловской области намерены до конца года актуализировать стратегию социально-экономического развития региона, которая будет рассчитана до 2035 года, сообщил в среду министр экономики и территориального развития области Денис Мамонтов на форуме "Города России 2030: вызовы и действия". Планируется, что документ будет учитывать значимые изменения в стране и мире, в частности, такие как пандемия коронавируса.

"Хочу, чтобы на сегодняшней площадке было высказано максимальное количество критических замечаний. Планируем завершать работу к концу текущего года. Хочу, чтобы все проблемные серые зоны, которые не позволяют раскрыть замысел, довести его до широкого круга заинтересованных в стратегии, был доступен, понятен", - сказал он.

Министр добавил, что сейчас разработчики находятся в процессе формулирования специализаций региона, а также разработки пяти основных концепций развития - человеческого капитала, умной специализации, цифровой и зеленой экономики, пространственного развития. Документ будет обеспечивать баланс имеющейся структуры экономики и необходимости создания новых направлений и компетенций.

Как отметил директор Института экономики и управления Уральского федерального университета Дмитрий Толмачев, который является одним из разработчиков стратегии, проект документа в том числе подразумевает рост реальных доходов населения к 2035 году в 1,45 раза по сравнению с 2020 годом, среднегодовой темп роста ВРП на 3,9%, увеличение производительности труда в промышленности в два раза до 10,6 млн рублей на одного человека, увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

Толмачев отметил, что стратегия социально-экономического развития региона, предусматривающая развитие до 2030 года, была принята в 2015 году и является одним из основных документов области. При этом за прошедшие пять лет не все показатели находятся на запланированном уровне, что связано в том числе с пандемией коронавируса.

V Общероссийский форум стратегического развития "Города России 2030: вызовы и действия" проходит 17-18 ноября в Екатеринбурге. В этом году мероприятие будет проходить в режиме онлайн, всего в программе заявлено 15 секций. Ключевыми партнерами форума выступят Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, Союз российских городов, международная организация "Объединенные города и местные власти", ассоциация "Города Урала".