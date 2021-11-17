Модернизация водоснабжения Ингушетии потребует 11,5 млрд рублей

МАГАС, 17 ноября. /ТАСС/. Модернизация системы водоснабжения Ингушетии потребует около 11,5 млрд рублей. Для реализации данных проектов необходима поддержка федерального центра, сообщил в среду в ходе Дней Ингушетии в Совете Федерации и. о. первого зампредседателя правительства республики - министр природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомед Евлоев.

"Общая стоимость мероприятий (по модернизации системы водоснабжения - прим. ТАСС) - 11,5 млрд рублей. На сегодняшний день источники финансирования данных мероприятий не определены. В связи с высокой дотационностью бюджета Республики Ингушетия и действием мер бюджетного принуждения реализовать какие-либо дополнительные мероприятия для улучшения ситуации без финансовой поддержки федерального центра не представляется возможным. В связи с этим прошу поддержать Республику Ингушетия в вопросах финансовой поддержки мероприятий, направленных на улучшение ситуации с водоснабжением", - сказал Евлоев.

В частности, по его словам, необходимо строительство водозабора на реке Асса мощностью до 100 тыс. куб. м в сутки - объем финансирования этого проекта составляет 4,2 млрд рублей, а также последующая замена ветхих разводящих сетей водозабора, на которую требуется еще 4,4 млрд рублей. Среди проектов, которые также необходимо реализовать для повышения качества водоснабжения Ингушетии, - модернизация водозабора Кантышево-Далаково со строительством станции очистки воды (200 млн рублей), модернизация Альтиевского водозабора (720 млн рублей), строительство нового водовода для улучшения водоснабжения Карабулака (1,4 млрд рублей), а также бурение и обустройство 14 артезианских скважин для водоснабжения Назрани стоимостью 157 млн рублей.

"Перечисленные мероприятия позволят улучшить качество питьевой воды, подаваемой населению, а также обеспечат рациональное использование запасов подземных вод", - добавил Евлоев.

Он отметил, что водоснабжение в настоящее время является одной из наиболее проблемных сфер в республике - в замене нуждаются порядка 65,5% водопроводных сетей, потери воды при транспортировке составляют около 20%, при этом порядка 33,5% воды не соответствует санитарным нормам.