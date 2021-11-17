На Украине считают приостановку сертификации "Северного потока - 2" временной паузой

КИЕВ, 17 ноября. /ТАСС/. "Оператор ГТС Украины" считает решение о приостановлении процедуры сертификации газопровода "Северный поток - 2" временной паузой.

"Важно отметить, что решение о приостановлении процедуры сертификации не прекращает дискуссии вокруг газопровода "Северный поток - 2", это временная пауза. Однако позиция "Оператора ГТС" остается неизменной: ни Nord Stream 2 AG, ни дочерняя немецкая компания не могут и не должны быть сертифицированы как независимый оператор ГТС. Когда речь идет о соответствующих европейских законах и правилах, в частности, требованиях об отделении, доступе третьих сторон и прозрачных тарифах, они должны применяться ко всему трубопроводу", - отмечается в среду в заявлении на сайте "Оператора ГТС Украины".

Ранее компания Nord Stream 2 AG приняла решение создать дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии, которая станет владельцем и оператором немецкой части газопровода. Когда процедура сертификации будет возобновлена, Федеральное сетевое агентство Германии должно определить, соответствует дочерняя компания нормам немецкого и европейского законодательства.

"Оператор ГТС Украины" считает, что "поверхностное разграничение между участками трубопровода внутри немецких территориальных вод и вне их не имеет смысла", поскольку, по мнению украинского регулятора, "Газпром" неоднократно демонстрировал свою готовность использовать доминирующее положение, которое он занимает на рынках ЕС". Соответственно, отмечает компания, если транзит через территорию Украины не будет сохранен, "Германия и ЕС станут еще более уязвимыми к энергетическому шантажу России". В компании отметили, что "в целях защиты своих интересов, Германия и Европа имеют полное право требовать, чтобы положения об отделении, доступе третьих сторон и прозрачных тарифов применялись по всей длине газопровода "Северный поток - 2", начиная с терминала Усть-Луга в Российской Федерации".

"Выполнение этого требования позволит российским газодобывающим компаниям, кроме Газпрома, получить доступ к "Северному потоку - 2" на прозрачных и недискриминационных условиях и обеспечит усиление рыночной конкуренции. Различное отношение к частям "Северного потока - 2" в территориальных водах Германии и за их пределами было бы проявлением искусственного правового формализма, не соответствующего букве и духу европейского права", - говорится в заявлении.

"Оператор ГТС" заверил, что "продолжит защищать интересы Украины и обжаловать сертификацию Nord Stream 2 AG или дочерней немецкой компании до принятия окончательного решения".