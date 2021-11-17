Омская область выделила 100 млн рублей на погашение долгов районных котельных за мазут

ОМСК, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство Омской области выделило более 100 млн рублей на погашение задолженности котельных трех муниципальных районов за мазут и возобновление поставок топлива, сообщила в среду пресс-служба регионального Минэнерго. Нехватка мазута и двадцатиградусные морозы уже привели к снижению температурного режима в соцобъектах и многоквартирных домах Большереченского района.

"Причина отсутствия топлива - в резком подорожании мазута, цена выросла в 2,5 раза. У муниципальных предприятий, котельные которых работают на мазуте, сформировалась задолженность перед [компанией] "Газпромнефть - ОНПЗ". Для выхода из сложившейся ситуации из областного бюджета дополнительно выделено более 100 млн рублей для котельных Большереченского, Омского и Тарского районов для погашения задолженности", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в Большереченском районе из-за ограничения поставок топлива при похолодании вынуждены были снизить температурный режим. "Часть задолженности погашена, "Газпромнефть - ОНПЗ" начинает отгрузку мазута на условиях постоплаты до 01.09.2022 года", - отмечается в сообщении.

Ранее прокуратура Омской области сообщила, что в нескольких районах Омской области возникли также проблемы с поставками кузбасского угля. Отопительный сезон может быть сорван из-за резкого - с 3 тыс. до более 5 тыс. рублей за тонну - роста цен на этот вид топлива. Как рассказал ТАСС директор компании "Теплосеть-1", которая обеспечивает теплом социальные объекты и многоквартирные жилые дома в Муромцевском районе на севере Омской области, Роман Бурш, в организации осталось угля только до конца месяца.

В Омской области климатическая зима длится с ноября по март, а температура воздуха периодически снижается до минус 35-40 градусов.