Россия и Китай прорабатывают совместное освоение угольных месторождений на территории РФ

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия нацелена на дальнейшее увеличение поставок угля в Китай, стороны также прорабатывают возможность совместного освоения запасов угля на территории России, в частности на Зашуланском угольном месторождении в Забайкалье. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак по итогам заседания Российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, его слова приводятся в сообщении кабмина.

"Мы выступаем за дальнейшее увеличение поставок угля, в связи с чем будут проработаны новые долгосрочные контракты, а также совместное освоение угольных месторождений на территории России, в частности Зашуланского угольного месторождения в Забайкалье", - сообщил Новак.

Вице-премьер также отметил перспективы сотрудничества в газовой сфере. Стороны отметили, что на конец октября 2021 года по восточному маршруту было прокачано 12 млрд кубометров природного газа. "Это свидетельствует об устойчивом характере партнерства между нашими странами. Идут активные консультации и по другим проектам", - добавил заместитель премьера Государственного совета Китая Хань Чжэн.