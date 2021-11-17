Товарооборот на ярмарках Ставрополья увеличился на 60% в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Товарооборот на продовольственных ярмарках в Ставропольском крае увеличился на 60% с начала 2021 года, число участников торговли достигло 2 тыс. Об этом сообщил в среду журналистам председатель регионального комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

"На начало года было 228 ярмарочных площадок, мы отработали с органами местного самоуправления, увеличили их до 355. Товарооборот на ярмарках увеличился на 60% [в 2021 году по сравнению с показателем предыдущего года], количество участников выросло на 25% - до 2 тыс. предприятий и предпринимателей реализуют свою продукцию на ярмарках. Это доступный канал сбыта", - сказал он на пресс-конференции в пресс-центре телеканала ГТРК "Ставрополье".

Ранее в комитете сообщили, что общее количество торговых мест на ярмарочных площадках в Ставропольском крае достигло 14,5 тыс. С начала года на ярмарках в регионе продали 14 тыс. т продукции. Осенью 2021 года в Ставрополе открыли первую в крае ежедневную ярмарочную площадку.

В июле ситуация на продовольственном рынке стала предметом обсуждения на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. В том числе были представлены механизмы для стабилизации цен на "борщевой набор", которые включают системную работу на региональном уровне.