В КРДВ считают, что нужно ускорить запуск планируемых на 2022 год соцмаршрутов "Авроры"

ТАСС, 17 ноября. Запланированные на 2022 год 36 социально значимых маршрутов единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" нужно запустить как можно раньше, чтобы в ближайшее время открыть продажу билетов. Об этом сообщил управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Иван Печорин в рамках "Транспортной недели" в среду.

"Те 36 маршрутов, которые запланированы на 2022 год, должны быть запущены как можно раньше, чтобы открыть продажу билетов в самое ближайшее время", - сказал он, выступая на сессии "Дальневосточная компания. Первые шаги и перспективы развития".

На данный момент единая авиакомпания осуществляет полеты по 20 маршрутам. За два месяца работы пассажиропоток составил 55 тыс. человек, выполнено 1,3 тыс. рейсов. На следующий год федеральным бюджетом предусмотрено финансирование в размере 5,9 млрд рублей и 36 социально значимых маршрутов, по которым, как ранее сообщал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, будет перевезено около 400 тыс. пассажиров.

Первый рейс единой дальневосточной авиакомпании по субсидируемым направлениям был запущен 26 июля 2021 года. Парк "Авроры" насчитывает девять среднемагистральных самолетов Airbus А319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6. Главы регионов Дальнего Востока должны обеспечить финансирование поставок не менее 45 новых воздушных судов отечественного производства в период до 2025 года для нужд "Авроры", в том числе путем обеспечения экономически эффективного лизингового платежа. Помимо этого, должны быть устранены избыточные требования к аэропортам регионального и местного значения по обеспечению транспортной безопасности.

Единая дальневосточная авиакомпания создана в 2021 году по поручению президента России Владимира Путина на базе АО "Авиакомпания "Аврора" с интеграцией региональных перевозчиков - "ЧукотАвиа", "Хабаровские авиалинии", "Авиакомпания Якутия", "Полярные авиалинии", "Камчатское авиапредприятие", принадлежащих субъектам округа.