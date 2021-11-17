Росстат предварительно оценил рост ВВП России в III квартале 2021 года на уровне 4,3%

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. ВВП России в III квартале 2021 года, по предварительной оценке, увеличился на 4,3% в годовом выражении, говорится в докладе Росстата.

По данным статистики, рост пассажирооборота в III квартале составил 49% в годовом выражении, водоснабжение и водоотведение выросло на 13,7%, добыча полезных ископаемых - на 9,4%, обеспечение электрической энергией - на 7,6%, грузооборот - на 6,8%, оптовый и розничный товарооборот вырос на 6,7% и 5,3% соответственно, строительство - на 5%, обрабатывающие производства - на 3,7%. В то же время зафиксировано снижение сельского хозяйства на 6,2%.

По последней оценке Росстата, во II квартале был зафиксирован рост на 10,5% в годовом выражении.

Действующий прогноз Минэкономразвития по росту ВВП России на 2021 год составляет 4,2%.