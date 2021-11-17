Годовая инфляция в России с 9 по 15 ноября ускорилась до 8,1%

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России за неделю с 9 по 15 ноября ускорилась до 8,1% с 8,07% неделей ранее, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.

"За неделю с 9 по 15 ноября инфляция составила 0,18%. Продолжилось снижение темпов роста цен на продовольственные товары (0,19% после 0,29% и 0,44% в предыдущие две недели) на фоне возобновившейся дефляции плодоовощной продукции (-0,35% после роста на 0,5%), на продукты питания за исключением овощей и фруктов темпы роста цен не изменились (0,26%, как и неделей ранее)", - сообщается в обзоре.

Также отмечается снижение цен в секторе туристических и регулируемых услуг на 0,2%. При этом в непродовольственном сегменте цены выросли на 0,31%, в том числе на 0,26% на автомобильный бензин, сообщает МЭР РФ.

Анализируя ситуацию на мировых рынках, министерство обращает внимание на то, что экспортные цены на российскую пшеницу выросли на 1,5% при снижении на 3,7% экспортных цен во Франции и США. Кроме того, российские экспортные цены на подсолнечное масло за неделю выросли на 0,7%.

"Цены фьючерсов на арматуру на Лондонской товарной бирже выросли на 0,6% (в октябре - на 5,8%), экспорт из России, напротив, подешевел на 1,3% (в октябре - подорожал на 3%)", - отмечается в обзоре. При этом, по данным МЭР, российские экспортные цены на горячекатаный и холоднокатаный прокат за неделю выросли на 0,6% и 1,1% соответственно.

Ранее глава министерства Максим Решетников сообщил, что МЭР повысило прогноз по инфляции в РФ по итогам 2021 года до 7,4% с 5,8%.

По данным Росстата, инфляция в России за период с 9 по 15 ноября 2021 года составила 0,18%. Неделей ранее в России наблюдалась инфляция на уровне 0,09%.