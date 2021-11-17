В Татарстане утвердили программу развития интернет-торговли до конца 2022 года

КАЗАНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Кабмин Татарстана утвердил программу развития интернет-торговли в республике на 2021-2022 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

"Контроль за исполнением указанной программы возложить на министерство экономики Республики Татарстан", - говорится в распоряжении.

В документе прописаны такие меры, как предоставление льгот логистическим компаниям, оказание помощи малому и среднему бизнесу при размещении на электронных торговых площадках, содействие предпринимателям в оформлении разрешительной документации, разработка и внедрение льготного микрозайма, разработка предложений по субсидированию логистики доставки, проведение форумов и конференций для бизнеса и другие.

Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев отметил, что программа даст новый импульс развитию отрасли электронной торговли.

"Очень важно, что программа развития интернет-торговли в Республике Татарстан на 2021-2022 годы в полной мере учитывает системность данного вопроса. Она включает в себя мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры интернет-торговли. Особое внимание уделяется комплексу мер финансовой и нефинансовой поддержки предпринимателей по продвижению на электронных торговых площадках, в том числе на международных, субсидирование логистики, обучение, а также специальные кредитные и микрофинансовые продукты", - цитирует Абдулганиева его пресс-служба.

По словам бизнес-омбудсмена, в августе 2021 года проект программы прошел обсуждение на заседании Экспертного совета при АНО "Центр электронной торговли "Маркетплейс.Легко", куда входят маркетплейсы Ozon, Wildberries, AliExpress Россия, Национальная ассоциация дистанционной торговли России, АО "Почта России" и т.д. "Программа будет действовать до конца 2022 года и призвана закрепить лидерство нашей республики на самом важном этапе бурного роста eCom", - сказал Абдулганиев.

Об электронной торговле в Татарстане

За 10 месяцев 2021 года количество татарстанских продавцов на маркетплейсах увеличилось в пять раз - с 3 291 на конец декабря 2020 года до более чем 16 тыс. на конец октября 2021 года. Республика Татарстан стала лидером среди регионов Приволжского федерального округа по количеству зарегистрированных магазинов на маркетплейсах и числу отправлений товаров.