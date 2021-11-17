Демпфер могут скорректировать уже с 1 января 2022 года

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство России прорабатывает корректировку демпфера на топливо уже с 1 января 2022 года, чтобы компенсировать эффект от роста акцизов на бензин и дизель, а также индексацию базовой цены в формуле демпфера в начале года. Об этом журналистам сообщили в министерстве, комментируя статистику Росстата по ценам на бензин.

"В настоящее время анализируется целесообразность и просчитываются возможные варианты корректировок "демпфера" как по автомобильному бензину, так и по дизельному топливу с 1 января 2022 года с учетом и запланированных изменений акцизов, и индексации базовой цены отсечения в формуле "демпфера", - говорится в сообщении.

Для сохранения стабильных поставок топлива на рынки ДФО России в правительстве РФ прорабатывается механизм субсидирования перевозок нефтепродуктов, который должен заработать в 2022 году. Его введение позволит снизить давление на розничные цены со стороны оптового рынка.

Ранее о планах скорректировать демпфер заявляли и в ФАС, однако год этой корректировки фигурировал только в одном из предложений службы, не говорилось и о позиции Минэнерго по этому вопросу. ФАС предложила не увеличивать индикативную цену в формуле демпфера на 5% в 2022 году, а также сократить ее максимально возможное превышение на торгах для выплаты демпфера - с 20% до 10%.

Также ведомство предложило изменить расчет демпфера путем разделения оптовых цен на дизель на два показателя - лето/межсезонный период и зимний период - и установить для них соответствующие требования.

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России с 8 по 14 ноября 2021 года выросли на 13 коп. и составили 49,5 руб. за литр. Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 10 коп. - до 46,54 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 11 коп. - до 50,34 руб. за литр, стоимость бензина Аи-98 возросла на 23 коп. - до 58,36 руб. за литр. Дизельное топливо увеличилось в цене на 51 коп. - до 52,1 руб. за литр.

О демпфере

В настоящий момент топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае - нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

С 1 мая начал работать уже скорректированный демпферный механизм. Если корректировка демпфера не поможет стабилизировать ситуацию на рынке, Министерство энергетики РФ может применить запрет экспорта бензина, а также заключить с нефтяными компании новые топливные соглашения по ценам на АЗС.