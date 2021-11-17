Минэнерго исключило риск дефицита зимнего дизеля

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Отгрузка зимнего дизельного топлива на рынок РФ в настоящий момент выросла на 24% в годовом выражении, а его производство увеличилось на 5,3%, сообщили журналистам в Минэнерго, комментируя статистику Росстата. При этом Минэнерго исключило риск дефицита дизельного топлива этой зимой, так как его запасы на 12% превышают прошлогодние.

"Текущие запасы дизельного топлива на НПЗ, нефтебазах и в системе "Транснефть" превышают 2,5 млн тонн и находятся почти на 300 тыс. тонн, или на 12% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Ранее по рекомендации Минэнерго России ведущие производители и владельцы НПЗ завершили большую часть модернизаций заводов, что также исключает риски недопоставок этой зимой, а также влияния объемов производства на розничные цены", - заявили в министерстве.

Минэнерго отметило высокую готовность нефтеперерабатывающей отрасли к текущему периоду роста спроса на зимние сорта топлив. По последним данным, с начала месяца на биржевых торгах в среднем за сутки реализуется около 34,7 тыс. тонн зимних сортов дизельного топлива, что на 50% превышает уровень аналогичного допандемийного периода 2019 года. "Суточное производство зимних сортов дизеля 5 класса постепенно нарастает и на сегодня составляет 110,7 тыс. тонн, что на 0,9% выше аналогичного периода 2019 года, а по итогу двух недель ноября оно уже выросло на 14,5% к объемам производства такого топлива в 2020 году", - добавили в министерстве.

Ситуация на рынке

Стоимость зимнего дизельного топлива 16 ноября обновила исторический рекорд, достигнув 61,528 тыс. рублей за тонну. Неделю назад цена топлива пятый раз подряд устанавливала исторический максимум, впервые превысив 61 тыс. рублей за тонну.

Глава Российского топливного союза (представляет интересы сетей АЗС) Евгений Аркуша говорил ТАСС, что союз обеспокоен объемами предложения зимнего топлива на рынке и рисками его нехватки.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже начала принимать меры, чтобы стабилизировать цены на этот вид топлива. В частности, ведомство рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объем производства и реализации зимнего и межсезонного дизельного топлива на внутреннем рынке России и направить службе информацию о выполнении рекомендации.

В Минэнерго подчеркнули, что в настоящий момент ситуация с топливообеспечением всех регионов РФ остается стабильной, операторы АЗС получают товар в срок и осуществляют его реализацию. "Можно констатировать факт стабильной работы бензинового сегмента биржи, где падение цен с пиковых значений составило более 8 тыс. руб. за тонну, несмотря на сохранение высоких цен на нефть", - добавили в министерстве.

В рамках штаба Минэнерго также были даны рекомендации по дополнительному наращиванию производства зимних сортов дизельного топлива - в настоящее время их производство уже на 5,3% выше аналогичного периода 2020 года. "Также были даны рекомендации по увеличению их отгрузки на внутренний рынок - к настоящему моменту она на 24% выше к уровню 2020 года - в том числе через биржевой канал. При этом текущий рост среднесуточной реализации дизельного топлива на бирже находится на уровне +31% к ноябрю 2020 года", - отметили в Минэнерго.

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России с 8 по 14 ноября 2021 года выросли на 13 коп. и составили 49,5 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 10 коп. - до 46,54 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 11 коп. - до 50,34 рубля за литр, стоимость бензина Аи-98 возросла на 23 коп. - до 58,36 рубдя за литр. Дизельное топливо увеличилось в цене на 51 коп. - до 52,1 рубля за литр.

Росстат отмечал, что объем производства бензина в РФ за данный период снизился на 1,8% по сравнению с предыдущей неделей - до 782,8 тыс. тонн. Производство дизельного топлива уменьшилось на 4,1% и составило 1 млн 470,7 тыс. тонн.