ФРП профинансировал проекты в Удмуртии почти на 420 млн рублей в 2021 году

ТАСС, 17 ноября. Фонд развития промышленности (ФРП) в 2021 году профинансировал проекты нескольких предприятий в Удмуртии на сумму 418,9 млн рублей. По итогам года власти рассчитывают привлечь в регион более полумиллиарда рублей, сообщил ТАСС в среду министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев.

"Фондом развития промышленности профинансировано проектов на сумму 418,9 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Так, поддержку получили проекты Ижевского опытно-механического завода, Ижевского электромеханического завода "Купол", компании "Орион", которая модернизирует производство фанеры, а также Ижевского завода тепловой техники, который улучшит производство конвекторов и водонагревателей.

Лашкарев отметил, что средства на реализацию проектов выделял также региональный Фонд развития предпринимательства, который направил на поддержку бизнеса почти 52 млн рублей.

Министр добавил, что по итогам 2021 года планируется привлечь из федерального фонда более полумиллиарда рублей. На рассмотрении находится заявка завода "НГО "Техновек" на модернизацию производства устьевого оборудования и комплектующих к нему.

С 2015 года Фондом развития промышленности профинансировано 18 проектов в Удмуртской Республике на общую сумму более 1,8 млрд рублей, софинансирование со стороны микрокредитной компании "Удмуртский фонд развития предпринимательства" составило 125 млн рублей. Полученные займы позволили создать почти 200 новых рабочих мест, увеличить налоговые отчисления в бюджет РФ на 1,5 млрд рублей. По итогам 2020 года удмуртский фонд занял шестое место в рейтинге самых эффективных фондов страны.