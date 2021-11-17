Около 220 млрд рублей инвестиций планируется привлечь в туротрасль Кубани до 2030 года

КРАСНОДАР, 17 ноября. /ТАСС/. Дорожную карту привлечения инвестиций разработали для курортов Краснодарского края. До 2030 года в туротрасль региона планируется дополнительно привлечь около 220 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации края в среду.

"Краснодарский край - ведущий туристический регион. Для дальнейшего развития нужно еще больше отелей уровня 4 и 5 звезд, работающих по системе "все включено", новые турпродукты в сфере оздоровления, бальнеологии, детского отдыха. К уже набранным темпам необходимо дополнительно привлечь около 220 млрд рублей инвестиций до 2030 года", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Партнер "Стратеджи Партнерс Групп" Алексей Праздничных также добавил, что в рамках инвестиционной концепции края разработан пилотный масштабный проект по развитию туриндустрии Кубани. "Мы проработали сегменты с большим потенциалом. Выделили четкие границы развития туризма и наложили на географическую карту. У ряда территорий края значительные перспективы", - цитирует пресс-служба Праздничных.

Также в пресс-службе со ссылкой на главу региона добавили, что до 2030 года дополнительно планируется привлечь в промышленность 180 млрд рублей, в IT-45 млрд рублей.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. На середину октября курорты Краснодарского края приняли 15 млн путешественников, с начала года - в 1,5 раза больше, чем в прошлом году за аналогичный период. В регионе сейчас продолжается бархатный сезон.